У Києві завтра пройде дощ, вдень до +30°

17:00, 25 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 26 липня, у столиці пройде дощ з грозою, вдень до +30°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН
У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +23°. Вітер південний і південно-східний, до 5.6 м/с.

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Сонце в столиці зійде у 05:16, а зайде о 20:51.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів збережеться спекотна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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