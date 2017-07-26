Через рекордне бездощів’я у Ватикані вперше вимкнули фонтани

Регіон уже кілька місяців поспіль отримує опадів менше за норму, і запаси води в ньому вичерпуються.

Фонтан на площі Святого Петра у Ватикані / REUTERS

У Ватикані вперше вимкнули фонтани на площі Святого Петра через брак води. На головній площі католицької держави та в папських садах зупиняють роботу сотні водограїв, серед яких, зокрема, і дві пам'ятки XVII сторіччя, йдеться в сюжеті ТСН.

Це пояснюється наміром зекономити воду, адже Рим потерпає від рекордного за останні півстоліття бездощів'я.

Регіон уже кілька місяців поспіль отримує опадів менше за норму, і запаси води в ньому вичерпуються. Щоб зберегти дорогоцінну вологу, влада Риму розмірковує, чи не обмежити подачу води в місті вісьмома годинами на день.

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Фонтан на площі Святого Петра / фото Alexander Topchiy

Як уже повідомлялося, в Італії панує неймовірна спека та брак опадів. Місцеві фермери втратять близько мільярда євро через погодні примхи. Рівень води в річках різко впав - фермерам немає чим поливати насадження і напувати худобу.

Влада запровадила надзвичайний стан у найбільш постраждалих регіонах. Але аграрії вже попереджають про неврожай знаменитих італійських томатів і кризу у виробництві легендарних сирів.