В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, на сході до +34° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 липня практично по всій Україні пройдуть дощі, на сході до +34°.

В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, у Херсонській області пройде дощ. Температура до +33°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Вдень до +26°.

У північних областях очікуються грози. Температура до +30°. У центрі пройдуть дощі, температура вдень до +32°.

Прогноз на 26 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 26 липня — Собор Архангела Гавриїла. Суха погода у цей день передвіщає хорошу осінь. Якщо 26 липня сильна злива з грозою — до дощової осені.

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