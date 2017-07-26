В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, на сході до +34° (карта)

08:00, 26 липня 2017
1932
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 липня практично по всій Україні пройдуть дощі, на сході до +34°.

В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН
В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, у Херсонській області пройде дощ. Температура до +33°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Вдень до +26°.

У північних областях очікуються грози. Температура до +30°. У центрі пройдуть дощі, температура вдень до +32°.

Прогноз на 26 липня / УНІАН
Прогноз на 26 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 26 липня — Собор Архангела Гавриїла. Суха погода у цей день передвіщає хорошу осінь. Якщо 26 липня сильна злива з грозою — до дощової осені.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних "Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних
У Києві очікуються короткочасні грозові дощі, град та шквали У Києві очікуються короткочасні грозові дощі, град та шквали
Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33° Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33°
Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході до +36° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході до +36° (відеопрогноз)
"Димова завіса": у Британії сталася велика пожежа, евакуювали десятки будинків (фоторепортаж) "Димова завіса": у Британії сталася велика пожежа, евакуювали десятки будинків (фоторепортаж)
В Україні оголошено штормове попередження В Україні оголошено штормове попередження
На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
76 %
750 мм
4.3 м/с
62 %
Стрічка новин