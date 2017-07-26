У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень до +30°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 26 липня у столиці без опадів, вдень до +30°.

У Києві очікується гроза / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +22°. Вітер південно-східний, до 5.4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:16, а зайде о 20:51.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня практично по всій Україні пройдуть дощі, на сході до +34°.

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