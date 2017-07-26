В Україні оголосили штормове попередження

09:27, 26 липня 2017
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Сьогодні, 26 липня, у багатьох областях України очікуються дощі та сильний вітер.

В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН
В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, на сході до +34° (карта)

Так, 26 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, вдень у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій областях місцями сильні дощі.

Нагадаємо, до кінця липня у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

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