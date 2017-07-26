У Франції через лісові пожежі евакуюють місцевих жителів (відео)

Через пожежі поруч з відомим французьким курортом Сен-Тропе місцева влада евакуювала жителів і туристів до тимчасових притулків.

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Вогонь підступив до житлових кварталів, взяти його під контоль пожежникам поки не вдається, повідомляє Euronews.

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Роботу ускладнює сильний вітер. Загалом за годину вогонь охопив 200 гектарів.

Крім того, евакуація йде і на півночі острова Корсика. На боротьбу з вогнем кинуті сотні пожежників і рятувальників. За даними французької влади, пожежі на півдні країни та на Корсиці знищили 1400 гектарів лісів.

Нагадаємо, у центральних регіонах Португалії знову розгорілися потужні лісові пожежі.