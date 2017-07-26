В Україні через негоду знеструмлено майже 150 населених пунктів (відео)
Внаслідок ускладення погодних умов в Україні сталося знеструмлення 147 населених пунктів у 4 областях.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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Так, у Тернопільській області знеструмлено 59 н. п., у Хмельницькій - 36 н. п., Закарпатській – 27 н. п., Львівській – 25 н. п.
Крім того, на території Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької областей через дощі та сильний вітер сталося повалення 68 дерев, частково пошкоджено покрівлю 71 житлового будинку та загальноосвітньої школи, підтоплено 4 підвальні приміщення, повалені 3 електроопори.
До ліквідації наслідків негоди від ДСНС було залучено 183 чоловік особового складу та 36 одиниць техніки.
Нагадаємо, 26 липня у багатьох областях України очікуються дощі та сильний вітер.
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