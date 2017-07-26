Ураган "Хілларі" біля берегів Мексики посилився до другої категорії

12:31, 26 липня 2017
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Ураган "Хілларі" біля берегів Мексики в Тихому океані посилився до другої категорії.

Ураган
Ураган "Хіларі" посилився до другої категорії / Strange sounds

Швидкість усередині урагану досягає 155 кілометрів на годину з поривами до 195 кілометрів на годину, передає "РИА Новости" з посиланням на національну комісію з водних ресурсів Мексики.

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Ураган знаходиться приблизно у 800 кілометрах від берегів Мексики. За прогнозами синоптиків, "Хілларі" буде віддалятися від континенту одночасно з посиленням до третьої категорії.

Нагадаємо, у результаті бурі і лісової пожежі, що сталися в різних районах Західно-Капської провінції ПАР, принаймні дев'ять людей загинули і кілька отримали поранення.

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