В Україні очікується висока пожежна небезпека - ДСНС

Протягом найближчих днів в Україні утримається пожежна небезпека.

В Україні зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Читайте також В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, на сході до +34° (карта)

Так, 26-31 липня у Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській областях очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

26-27 липня у Черкаській області та більшості районів Київської області висока (4 класу), місцями надзвичайна пожежна небезпека.

По Києву 26 липня очікується висока, а 27 липня надзвичайна пожежна небезпека.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 26 липня у багатьох областях України очікуються дощі та сильний вітер.