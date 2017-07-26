У Китаї з початку року жертвами стихійних лих стали понад 400 осіб

У результаті стихійних лих з початку 2017 року в Китаї загинули 402 людини.

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Загалом постраждали 83,3 млн осіб, 129 числяться зниклими безвісти, передає Xinhua з посиланням на міністерство цивільної адміністрації Китаю.

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Основними стихійними лихами в країні стали повені і зсуви. Також мали місце посуха, град, тайфуни, землетруси, селеві потоки, снігопади, лісові пожежі та ін.

Через стихійні лиха 3,58 млн осіб були екстрено евакуйовані, 1,2 млн людей терміново потребують допомоги. Від ударів стихії було зруйновано 110 тис. і серйозно пошкоджено понад 200 тис. житлових будинків, постраждало 12,33 млн га сільгоспугідь. Економічний збиток перевищив 25 млрд доларів.

Нагадаємо, жертвами повеней на північному сході Китаю стали 18 людей, ще 18 вважаються зниклими безвісти.