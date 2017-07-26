Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов в Україні 27 липня

У четвер, 27 липня, у більшості регіонів України очікуються дощі та сильний вітер.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Зокрема, 27 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. Вдень у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях місцями сильний дощ.

Нагадаємо, протягом найближчих днів в Україні утримається пожежна небезпека.