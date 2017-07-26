Завтра в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході спека до +36° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 27 липня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів збережеться спекотна погода.

Ілюстрація / Reuters

На сході без опадів, температура вдень до +36°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, місцями дощ з грозою. Температура до +36°.

Читайте також В Україні оголосили штормове попередження

На заході України в четвер місцями пройдуть дощі. Вдень до +25°.

У північних областях очікуються опади. Температура до +29°. У центрі України місцями дощі з грозами, температура вдень до +34°.

За народним прогнозом, 27 липня - день Акили. День характеризується появою грибів і початком дощової пори. Якщо день дощовий, то буде лити ще сім днів або сім тижнів.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.