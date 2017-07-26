У Києві завтра пройде дощ, температура до +29°

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 липня в столиці пройде дощ, вдень до +29°.

У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:17, а зайде в 20:50.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 27 липня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів збережеться спекотна погода.

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