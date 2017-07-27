Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході до +36° (карта)

08:04, 27 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 27 липня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході до +36°.

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +36°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +36°.

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов в Україні 27 липня

На заході України в четвер місцями пройдуть дощі. Вдень до +26°.

У північних областях очікуються грози. Температура до +29°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура вдень до +34°.

Прогноз на 27 липня / УНІАН
Прогноз на 27 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 27 липня - день Акили. День характеризується появою грибів і початком дощової пори. Якщо день дощовий, то буде лити ще сім днів або сім тижнів.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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