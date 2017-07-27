У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +29°

08:30, 27 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 27 липня в столиці пройде дощ, вдень до +29°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +24°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов в Україні 27 липня

Сонце в столиці зійшло у 05:17, а зайде в 20:50.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 27 липня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході до +36°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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