В Україні оголосили штормове попередження
У четвер, 27 липня, у більшості регіонів України очікується погіршення погодних умов.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході до +36° (карта)
Так, 27 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, вдень у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях місцями сильний дощ.
Крім того, вдень 27 липня по Києву грози та шквали 15-20 м/с.
Нагадаємо, протягом найближчих днів в Україні утримається пожежна небезпека.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +17°
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Дніпро+32°... +21°
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Донецьк+33°... +22°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+23°... +16°
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Київ+27°... +18°
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Кіровоград+31°... +19°
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Луганськ+37°... +22°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+23°... +16°
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Харків+31°... +20°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+27°... +17°
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Чернігів+25°... +17°
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Чернівці+24°... +16°