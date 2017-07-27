В Україні оголосили штормове попередження

У четвер, 27 липня, у більшості регіонів України очікується погіршення погодних умов.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 27 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, вдень у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях місцями сильний дощ.

Крім того, вдень 27 липня по Києву грози та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, протягом найближчих днів в Україні утримається пожежна небезпека.