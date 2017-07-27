У Мінську випала рекордна кількість опадів за всю історію спостережень

10:31, 27 липня 2017
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25-26 липня на більшій частині території Білорусі пройшли сильні дощі, Мінськ виявився рекордсменом за кількістю опадів.

У Мінську випала рекордна кількість опадів / TUT.BY
У Мінську випала рекордна кількість опадів / TUT.BY

У Мінську випало 77 мм дощу: 24 мм - з 18:00 до 21:00 вівторка, а з 21:00 до 04:00 ранку середи - ще 53 мм опадів, повідомляє TUT.BY з посиланням на службу метеорологічних прогнозів Республіканського центру з гідрометеорології, контролю радіоактивного забруднення і моніторингу довкілля Мінприроди.

У Білорусі встановлено новий температурний рекорд

У білоруській столиці випало 87% місячної норми опадів. Таких рекордних дощів в Мінську ще не було за всю історію спостережень. Схожий дощ місто переживало у липні 1973 року, коли випало 73,5 мм опадів.

Нагадаємо, 22 липня 2017 року жителі Києва пережили найтеплішу ніч за 137 років метеорологічних спостережень у столиці.

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