У Мінську випала рекордна кількість опадів за всю історію спостережень
25-26 липня на більшій частині території Білорусі пройшли сильні дощі, Мінськ виявився рекордсменом за кількістю опадів.
У Мінську випало 77 мм дощу: 24 мм - з 18:00 до 21:00 вівторка, а з 21:00 до 04:00 ранку середи - ще 53 мм опадів, повідомляє TUT.BY з посиланням на службу метеорологічних прогнозів Республіканського центру з гідрометеорології, контролю радіоактивного забруднення і моніторингу довкілля Мінприроди.
У Білорусі встановлено новий температурний рекорд
У білоруській столиці випало 87% місячної норми опадів. Таких рекордних дощів в Мінську ще не було за всю історію спостережень. Схожий дощ місто переживало у липні 1973 року, коли випало 73,5 мм опадів.
Нагадаємо, 22 липня 2017 року жителі Києва пережили найтеплішу ніч за 137 років метеорологічних спостережень у столиці.
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