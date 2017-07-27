Масштабні лісові пожежі продовжують бушувати на південному сході Франції

11:31, 27 липня 2017
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Площа загоряння на південно-східному узбережжі Франції становить близько 5 тисяч гектарів.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

В окрузі Тулон і прилеглих до курортного міста Сен-Тропе районах евакуювали близько 10 тисяч осіб. Також до пунктів тимчасового прийому вирушили і 3 тисячі постояльців літніх наметових таборів, повідомляє Euronews.

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Зараз вогонь наблизився до мису Бена. Сотням гектарів соснових лісів загрожує знищення.

З пожежею борються близько 4000 пожежників. Площа загоряння на південно-східному узбережжі складає близько 5 тисяч гектарів.

Нагадаємо, у центральних регіонах Португалії знову розгорілися потужні лісові пожежі.

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