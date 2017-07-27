Киян попереджають про грози та сильний вітер

Сьогодні, 27 липня, у Києві очікуються грози та шквали.

Киян попереджають про грози / УНІАН

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"Вдень 27 липня в Києві очікуються грози та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадують основні правила поводження в разі посилення вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.