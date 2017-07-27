В Індії жертвами повеней стали більше 100 людей (відео)

13:20, 27 липня 2017
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В індійському штаті Гуджарат від повеней загинули 127 людей.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

За 48 годин повінь забрала життя 33 осіб, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

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Дощі, які йшли протягом трьох днів в одному з північних повітів штату, спричинили повені, які завдали шкоди сотням тисяч людей. Одине з селищ повіту майже повністю пішло під воду.

Багато людей зникли безвісти, тому кількість загиблих може зрости. Місцевий уряд вже направив війська на ліквідацію наслідків лиха та евакуював тисячі людей до безпечних місць. Зараз з постраждалих районів евакуювали понад 50 тисяч людей, однак понад 5000 сімей у районах лиха все ще загрожує небезпека.

Від повеней в Індії також страждають штати Ассам, Орісса і Західна Бенгалія. У штаті Ассам повені забрали життя 76 людей.

Нагадаємо, у результаті стихійних лих з початку 2017 року в Китаї загинули 402 людини.

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