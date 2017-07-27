Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

У багатьох регіонах України зберігається пожежна небезпека 4 і 5 класів.

Українців попереджають про пожежну небезпеку / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Зокрема, 27-31 липня у Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

27 липня у Черкаській області та більшості районів Київської області висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

По Києву 27 липня очікується пожежна небезпека 5 класу.

У ДСНС закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 27 липня у більшості регіонів України очікується погіршення погодних умов.