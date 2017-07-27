Прогноз на серпень: на початку місяця Україну накриє "африканська" спека до +40° (карти)
На початку серпня практично по всій території країни температура буде вищою 30°.
Останній місяць літа обіцяє бути мінливим - періоди спеки змінюватиме прохолода, а в окремих регіонах прогнозують часті дощі. Так, на початку серпня спека продовжиться, передає прогноз синоптиків "Сегодня".
Стовпчики термометрів замруть на позначці у + 30+33°. До середини місяця Україну знову відвідає умовна прохолода в + 23-26°, але у другій половині серпня температура знову підвищиться до + 25-28°. У кінці місяця, згідно з даними синоптиків, спека знову піде, а термометри покажуть до +23°.
Середньомісячна температура по країні у серпні, за прогнозами, буде у районі +26° вдень і +17° вночі. На заході середня температура вдень - +25°, вночі - +17°; на півночі - +24° вдень і +15° вночі. На сході обіцяють середні +27° вдень, +17° вночі; на півдні - +29° вдень, +20° вночі, а ось у центрі - +26° вдень, +17° вночі.
Синоптики дали прогноз на літо: без екстремальної спеки та з температурними "гойдалками"
За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, останній місяць літа буде не дуже спекотним і помірно дощовим, а головною "фішкою" серпня стануть температурні перепади.
У свою чергу, в Укргідрометцентрі прогнозують, що перші дні серпня загрожують відзначитися сильною спекою.
"Практично по всій території країни температура буде вищою 30°. Згідно з картами, +32..37°. Ймовірно, що на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +40°", - прогнозують синоптики.
Водночас у Гідрометцентрі зазначили, що за кілька днів ситуація може змінитися, а відповідно - й прогноз.
Як повідомляла раніше Погода УНІАН, за довгостроковими прогнозами погоди на серпень 2017 року, перші числа місяця будуть спекотними.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +17°
-
Дніпро+32°... +21°
-
Донецьк+33°... +22°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+35°... +23°
-
Івано-Франківськ+23°... +16°
-
Київ+27°... +18°
-
Кіровоград+31°... +19°
-
Луганськ+37°... +22°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+24°... +16°
-
Миколаїв+34°... +20°
-
Одеса+32°... +18°
-
Полтава+30°... +19°
-
Рівне+26°... +16°
-
Сімферополь+35°... +18°
-
Суми+28°... +18°
-
Тернопіль+23°... +16°
-
Харків+31°... +20°
-
Херсон+35°... +21°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+27°... +17°
-
Чернігів+25°... +17°
-
Чернівці+24°... +16°