Прогноз на серпень: на початку місяця Україну накриє "африканська" спека до +40° (карти)

14:34, 27 липня 2017
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На початку серпня практично по всій території країни температура буде вищою 30°.

Україна потерпатиме від спеки / фото УНІАН
Україна потерпатиме від спеки / фото УНІАН

Останній місяць літа обіцяє бути мінливим - періоди спеки змінюватиме прохолода, а в окремих регіонах прогнозують часті дощі. Так, на початку серпня спека продовжиться, передає прогноз синоптиків "Сегодня".

Стовпчики термометрів замруть на позначці у + 30+33°. До середини місяця Україну знову відвідає умовна прохолода в + 23-26°, але у другій половині серпня температура знову підвищиться до + 25-28°. У кінці місяця, згідно з даними синоптиків, спека знову піде, а термометри покажуть до +23°.

Середньомісячна температура по країні у серпні, за прогнозами, буде у районі +26° вдень і +17° вночі. На заході середня температура вдень - +25°, вночі - +17°; на півночі - +24° вдень і +15° вночі. На сході обіцяють середні +27° вдень, +17° вночі; на півдні - +29° вдень, +20° вночі, а ось у центрі - +26° вдень, +17° вночі.

Синоптики дали прогноз на літо: без екстремальної спеки та з температурними "гойдалками"

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, останній місяць літа буде не дуже спекотним і помірно дощовим, а головною "фішкою" серпня стануть температурні перепади. 

У свою чергу, в Укргідрометцентрі прогнозують, що перші дні серпня загрожують відзначитися сильною спекою. 

"Практично по всій території країни температура буде вищою 30°. Згідно з картами,  +32..37°. Ймовірно, що на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +40°", - прогнозують синоптики. 

Водночас у Гідрометцентрі зазначили, що за кілька днів ситуація може змінитися, а відповідно - й прогноз.

Як повідомляла раніше Погода УНІАН, за довгостроковими прогнозами погоди на серпень 2017 року, перші числа місяця будуть спекотними.

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