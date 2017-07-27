Завтра Україну накриють грози та град - Укргідрометцентр
У п’ятницю, 28 липня, майже по всій території України очікуються грози.
Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході до +36° (карта)
Так, 28 липня в Україні, крім Луганщини, грози, в окремих районах град, шквали 15-24 м/с. У Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях місцями сильні дощі.
Нагадаємо, 27 липня у Києві очікуються грози та шквали 15-20 м/с.
У разі посилення вітру необхідно:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +17°
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Дніпро+32°... +21°
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Донецьк+33°... +22°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+23°... +16°
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Київ+27°... +18°
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Кіровоград+31°... +19°
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Луганськ+37°... +22°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+23°... +16°
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Харків+31°... +20°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+27°... +17°
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Чернігів+25°... +17°
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Чернівці+24°... +16°