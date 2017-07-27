Завтра Україну накриють грози та град - Укргідрометцентр

15:42, 27 липня 2017
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У п’ятницю, 28 липня, майже по всій території України очікуються грози.

Завтра в Україні очікуються грози / УНІАН
Завтра в Україні очікуються грози / УНІАН

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході до +36° (карта)

Так, 28 липня в Україні, крім Луганщини, грози, в окремих районах град, шквали 15-24 м/с. У Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях місцями сильні дощі.

Нагадаємо, 27 липня у Києві очікуються грози та шквали 15-20 м/с.

У разі посилення вітру необхідно:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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