Завтра в Україні пройдуть дощі з грозами, на сході синоптики обіцяють пекельні +38° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів збережеться спекотна погода.

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На сході без опадів, температура вдень до +38°. Жителів південних регіонів очікують дощі з грозами. Температура до +35°.

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На заході України в п'ятницю місцями пройдуть дощі. Вдень до +25°.

У північних областях очікуються опади. Температура до +26°. У центрі України місцями дощі з грозами, температура вдень до +34°.

За народним прогнозом, 28 липня — Володимира Великого рівноапостольного князя. За народним календарем цей день вважається серединою літа.

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