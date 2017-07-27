У Києві завтра трохи похолодає і пройде дощ з грозою

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 28 липня, у столиці пройде дощ, вдень до +24°.

У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:19, а зайде о 20:48.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів збережеться спекотна погода.

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