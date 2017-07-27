Київ у владі шторму: у столиці пройшли злива, грози та шквали (фото, відео)

По області сьогодні також грози, місцями шквали, в окремих районах - сильні дощі та град.

Київ накрив шторм - у столиці пройшли злива, грози і шквали. Український гідрометцентр попереджав, що 27 липня по Києву можливі грози та шквали 15-20 м/с, в окремих районах області - сильні зливи і град.

Кияни діляться в мережі відео і фотографіями негоди в столиці.

Апокаліпсис вже поруч #kyiv #ukraine #storm #blitz #rain #lightning #rainfall #thunder A post shared by MarynaVogel (@marynavogel13) on Jul 27, 2017 о 8:26до PDT

Центр столиці паралізували затори.

Пробки в Києві / infoportal.kiev.ua

Як повідомляв УНІАН, завтра в Україні пройдуть дощі з грозами, на сході синоптики обіцяють пекельні +38°.