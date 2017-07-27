Київ у владі шторму: у столиці пройшли злива, грози та шквали (фото, відео)

18:42, 27 липня 2017
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По області сьогодні також грози, місцями шквали, в окремих районах - сильні дощі та град.

Київ накрив шторм - у столиці пройшли злива, грози і шквали. Український гідрометцентр попереджав, що 27 липня по Києву можливі грози та шквали 15-20 м/с, в окремих районах області - сильні зливи і град.

Кияни діляться в мережі відео і фотографіями негоди в столиці.

Апокаліпсис вже поруч #kyiv #ukraine #storm #blitz #rain #lightning #rainfall #thunder

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Центр столиці паралізували затори.

Пробки в Києві / infoportal.kiev.ua
Пробки в Києві / infoportal.kiev.ua

Як повідомляв УНІАН, завтра в Україні пройдуть дощі з грозами, на сході синоптики обіцяють пекельні +38°.

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