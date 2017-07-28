В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на сході спека до +38° (карта)

08:04, 28 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 28 липня в Україні місцями пройдуть дощі, на сході до +38°.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

На сході без опадів, температура вдень до +38°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +35°.

На заході України в п'ятницю місцями пройдуть дощі. Вдень до +25°.

У північних областях очікуються грози. Температура до +26°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура вдень до +34°.

Прогноз на 28 липня / УНІАН
Прогноз на 28 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 28 липня — Володимира Великого рівноапостольного князя. За народним календарем цей день вважається серединою літа.

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