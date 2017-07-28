У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень температура до +24°

08:30, 28 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 28 липня, в столиці пройде дощ, вдень до +24°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +21°. Вітер північний та північно-західний, до 4.0 м/с.

В Україні оголосили штормове попередження

Сонце в столиці зійшло у 05:19, а зайде о 20:48.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня в Україні місцями пройдуть дощі, на сході до +38°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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