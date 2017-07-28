Через негоду в Україні 109 населених пунктів залишилися без світла - ДСНС
В Україні 109 населених пунктів у 5 областях залишилися без світла у зв'язку зі складними погодними умовами.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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"З 27 на 28 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 109 населених пунктів у 5 областях, а саме: у Київській - 51 н.п., Дніпропетровській - 22 н.п. , Черкаській - 20 н.п., Кіровоградській - 9 н.п. і Сумській - 7 н.п.", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено 38 бригад обленерго (39 одиниць техніки, а також 114 осіб).
Нагадаємо, 28 липня в Україні місцями пройдуть дощі, на сході до +38°.
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