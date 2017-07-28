Наслідки негоди: у Києві автомобілі пішли під землю (фото, відео)
Вчора, 27 липня, Київ накрила потужна злива.
Через негоду на Борщагівці в районі окружної під трьома автомобілями провалився ґрунт. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень температура до +24°
"НП в Києві на Борщагівці: у районі окружної внаслідок дощу утворився провал ґрунту. Провалилися 3 авто. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Через зсув ґрунту в столиці під землею опинилися три автівки
Нагадаємо, 27 липня Київ накрив шторм - у столиці пройшли зливи, грози і шквали. Український гідрометцентр попереджав, що по Києву можливі грози та шквали 15-20 м/с, в окремих районах області сильні зливи і град.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +17°
-
Дніпро+32°... +21°
-
Донецьк+33°... +22°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+35°... +23°
-
Івано-Франківськ+23°... +16°
-
Київ+27°... +18°
-
Кіровоград+31°... +19°
-
Луганськ+37°... +22°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+24°... +16°
-
Миколаїв+34°... +20°
-
Одеса+32°... +18°
-
Полтава+30°... +19°
-
Рівне+26°... +16°
-
Сімферополь+35°... +18°
-
Суми+28°... +18°
-
Тернопіль+23°... +16°
-
Харків+31°... +20°
-
Херсон+35°... +21°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+27°... +17°
-
Чернігів+25°... +17°
-
Чернівці+24°... +16°
Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 76 %
Тиск: 750 мм
Вітер: 4.3 м/с
Ймовірність опадів: 62 %
Схід: 05:46
Захід 20:39
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин