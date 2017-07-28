Наслідки негоди: у Києві автомобілі пішли під землю (фото, відео)

10:06, 28 липня 2017
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Вчора, 27 липня, Київ накрила потужна злива.

На Борщагівці провалився грунт / dtp.kiev.ua
На Борщагівці провалився ґрунт / dtp.kiev.ua

Через негоду на Борщагівці в районі окружної під трьома автомобілями провалився ґрунт. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень температура до +24°

"НП в Києві на Борщагівці: у районі окружної внаслідок дощу утворився провал ґрунту. Провалилися 3 авто. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 липня Київ накрив шторм - у столиці пройшли зливи, грози і шквали. Український гідрометцентр попереджав, що по Києву можливі грози та шквали 15-20 м/с, в окремих районах області сильні зливи і град.

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