Стамбул постраждав від потужного шторму (відео)

11:00, 28 липня 2017
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У Стамбулі (Туреччина) пройшов потужний шторм, у результаті якого кілька осіб отримали травми.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Сильний дощ затопив дороги, а вітер повалив багато дерев. Не менше двох осіб отримали травми, повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Негода паралізувала дорожній рух, кілька рейсів з Міжнародного аеропорту Ататюрка були затримані.

Для Стамбула це вже другий шторм цього місяця. Раніше злива затопила автомобільні дороги і кілька станцій метро, що паралізувало рух у місті. Міністр транспорту Туреччини Ахмет Арслан назвав ситуацію "стихійним лихом".

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