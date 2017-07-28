Стамбул постраждав від потужного шторму (відео)
У Стамбулі (Туреччина) пройшов потужний шторм, у результаті якого кілька осіб отримали травми.
Сильний дощ затопив дороги, а вітер повалив багато дерев. Не менше двох осіб отримали травми, повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.
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Негода паралізувала дорожній рух, кілька рейсів з Міжнародного аеропорту Ататюрка були затримані.
THIS IS SOMETHING ELSE |— Turkey Deeply (@TurkeyDeeply) July 27, 2017
Today in Istanbul around the evening. pic.twitter.com/q6hfrr8jIb
Для Стамбула це вже другий шторм цього місяця. Раніше злива затопила автомобільні дороги і кілька станцій метро, що паралізувало рух у місті. Міністр транспорту Туреччини Ахмет Арслан назвав ситуацію "стихійним лихом".
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