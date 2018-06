Стамбул постраждав від потужного шторму (відео)

Сильний дощ затопив дороги, а вітер повалив багато дерев. Не менше двох осіб отримали травми, повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Читайте також Новою Зеландією пронісся руйнівний шторм (відео)

Негода паралізувала дорожній рух, кілька рейсів з Міжнародного аеропорту Ататюрка були затримані.

THIS IS SOMETHING ELSE |



Today in Istanbul around the evening. pic.twitter.com/q6hfrr8jIb