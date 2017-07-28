Рятувальники попереджають про грози та сильний вітер в Україні

11:15, 28 липня 2017
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Сьогодні, 28 липня, у багатьох регіонах України очікуються грози, град та шквали.

В Україні очікуються грози / УНІАН
В Україні очікуються грози / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на сході спека до +38° (карта)

Зокрема, 28 липня в Україні, крім Луганщини, грози, в окремих районах град, шквали 15-24 м/с. У Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях місцями сильні дощі.

По Києву та Київській області грози, шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, в Україні 109 населених пунктів у 5 областях залишилися без світла у зв'язку зі складними погодними умовами.

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