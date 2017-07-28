У Києві до кінця доби оголосили штормове попередження

11:34, 28 липня 2017
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До кінця доби 28 липня у столиці очікуються грози та сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень температура до +24°

"28 липня, в Києві очікуються грози та шквали вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

29-30 липня буде малохмарно, без опадів. А з 31 липня до столиці знову повернеться суха спекотна погода.

Нагадаємо, через негоду на Борщагівці в районі окружної під трьома автомобілями провалився ґрунт.

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