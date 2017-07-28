Погода на вихідні: у більшості регіонів України спаде спека і пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в більшості регіонів України похолодає і пройдуть дощі.
У столиці в суботу гроза, температура повітря вночі +16°, вдень +21°. У неділю без опадів, +15°...+26°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +11°, вдень +24°. У неділю сонячно, +15°...+28°.
Рятувальники попереджають про грози та сильний вітер в Україні
У Луцьку в суботу вночі +12°, вдень +23°, без опадів. У неділю вночі +16°, вдень +28° хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +13°...+25°. У неділю до +25°, хмарно з проясненнями.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +16°, вдень +30°, можливий дощ. У неділю +17°...+31°.
У Харкові в суботу дощ, температура вночі +19°, вдень +30°. У неділю +16°...+24°, пройде дощ.
У Дніпрі в суботу очікуються опади. Температура вночі +16°, вдень +28°. У неділю хмарно, температура повітря +15°...+27°.
У Сімферополі завтра гроза, +17°...+25°. У неділю +16°...+29°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +19°, вдень +27°. У неділю без опадів, температура до +28°.
У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі +16°, вдень +32°. У неділю температура до +26°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра дощ, температура вночі +17°, вдень +31°. У неділю +15°...+24°, пройде дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +19°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +9°, вдень +23°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +23°. У неділю сонячно, вночі +13°, вдень до +29°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +24°. У неділю температура вдень +29°, сонячно.
У Сваляві завтра без опадів, +23°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +13° ...+26°.
У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +18°, вдень до +29°. У неділю без опадів, до +29°.
У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, у суботу температура +18° ...+26°. У неділю до +30°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +17°
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Дніпро+32°... +21°
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Донецьк+33°... +22°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+23°... +16°
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Київ+27°... +18°
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Кіровоград+31°... +19°
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Луганськ+37°... +22°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+23°... +16°
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Харків+31°... +20°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+27°... +17°
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Чернігів+25°... +17°
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Чернівці+24°... +16°