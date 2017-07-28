Погода на вихідні: у більшості регіонів України спаде спека і пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в більшості регіонів України похолодає і пройдуть дощі.

На вихідних в Україні очікуються дощі / УНІАН

У столиці в суботу гроза, температура повітря вночі +16°, вдень +21°. У неділю без опадів, +15°...+26°.

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +11°, вдень +24°. У неділю сонячно, +15°...+28°.

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У Луцьку в суботу вночі +12°, вдень +23°, без опадів. У неділю вночі +16°, вдень +28° хмарно з проясненнями.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +13°...+25°. У неділю до +25°, хмарно з проясненнями.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +16°, вдень +30°, можливий дощ. У неділю +17°...+31°.

У Харкові в суботу дощ, температура вночі +19°, вдень +30°. У неділю +16°...+24°, пройде дощ.

Прогноз на 29 липня / УНІАН

Прогноз на 30 липня / УНІАН

У Дніпрі в суботу очікуються опади. Температура вночі +16°, вдень +28°. У неділю хмарно, температура повітря +15°...+27°.

У Сімферополі завтра гроза, +17°...+25°. У неділю +16°...+29°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +19°, вдень +27°. У неділю без опадів, температура до +28°.

У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі +16°, вдень +32°. У неділю температура до +26°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра дощ, температура вночі +17°, вдень +31°. У неділю +15°...+24°, пройде дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +19°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +9°, вдень +23°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +23°. У неділю сонячно, вночі +13°, вдень до +29°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +24°. У неділю температура вдень +29°, сонячно.

У Сваляві завтра без опадів, +23°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +13° ...+26°.

У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +18°, вдень до +29°. У неділю без опадів, до +29°.

У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, у суботу температура +18° ...+26°. У неділю до +30°.

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