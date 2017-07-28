Град та повалені дерева: наслідки негоди на Чернігівщині (фото)

13:05, 28 липня 2017
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У Чернігівській області через сильний вітер на дорогу впало дерево.

Негода на Чернігівщині / cheline.com.ua
Негода на Чернігівщині / cheline.com.ua

27 липня на Чернігівщину прийшли зливи з грозами. На межі Сновського й Корюківського районів на дорогу впало дерево, заблокувавши проїзд, повідомляє cheline.com.ua.

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Також жителі Сновська розповідають, що у місті пройшов град розміром з 5 копійок, знищивши значну частину врожаїв. Така погода триматиметься в області найближчі два дні.

Негода на Чернігівщині / cheline.com.ua
Негода на Чернігівщині / cheline.com.ua

Нагадаємо, 28 липня у багатьох регіонах України очікуються грози, град та шквали.

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