В Україні зберігається пожежна небезпека - ДСНС

До кінця місяця у багатьох регіонах України зберігатиметься пожежна небезпека 5 класу.

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 28-31 липня у Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, цими вихідними в більшості регіонів України похолодає і пройдуть дощі.