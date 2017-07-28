Жертвами повеней у Китаї стали вісім осіб

15:24, 28 липня 2017
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У результаті повеней у Китаї вісім осіб загинули, ще одна зникла безвісти.

Повені в Китаї / Xinhua
Повені в Китаї / Xinhua

Потужні дощі накрили північну частину провінції Шеньсі з вечора 25 липня і призвели до повеней у деяких районах, передає Xinhua з посиланням на провінційний штаб по боротьбі з повенями і засухою.

У В'єтнамі вісім осіб загинули в результаті тайфуну "Талас"

У місті Юйлінь більш 71,3 тис. осіб були евакуйовані до безпечних місць. Від ударів стихії постраждали понад 2,2 тис. га сільгоспугідь. Збиток, нанесений стихією, оцінюється в 34 млн доларів.

За прогнозом синоптиків, дощ триватиме до 29 липня.

Нагадаємо, в індійському штаті Гуджарат від повеней загинули 127 людей.

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