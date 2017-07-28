У Перу стався землетрус

16:17, 28 липня 2017
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У п'ятницю, 28 липня, у Перу стався землетрус магнітудою 4,7.

У Перу стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Перу стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Після землетрусу в Туреччині більше 350 осіб звернулися за медичною допомогою

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 85 км на південний захід від міста Контамана. Осередок землетрусу залягав на глибині 47,4 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, жертвами потужного землетрусу, який стався біля узбережжя Греції, стали дві людини, більше 100 отримали травми.

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