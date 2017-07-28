У Перу стався землетрус
У п'ятницю, 28 липня, у Перу стався землетрус магнітудою 4,7.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Після землетрусу в Туреччині більше 350 осіб звернулися за медичною допомогою
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 85 км на південний захід від міста Контамана. Осередок землетрусу залягав на глибині 47,4 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, жертвами потужного землетрусу, який стався біля узбережжя Греції, стали дві людини, більше 100 отримали травми.
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