Кривий Ріг у владі стихії: містом пронісся потужний смерч і випав град розміром з перепелине яйце (фото, відео)

20:11, 28 липня 2017
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Місцеві жителі повідомляють, що стихія завдала значної шкоди їхнім домівкам.

На місто обрушилася потужна злива /
На місто обрушилася потужна злива / "Перший міський"

Сьогодні, 28 липня над Кривим Рогом спостерігали смерч. За словами місцевих жителів, він піднявся над житловими будинками в районі Східний.

По місту також пройшлася потужна злива. Місцями випав град розміром з перепелине яйце. Місцеві жителі повідомляють, що стихія завдала значної шкоди їхнім домівкам, пише "Перший міський".

«Літали дахи будинків, шифер, скло, дерева. Обірвані дроти і пошкоджені газові труби. Стоять будинки без дахів і вікон», - повідомив криворожанин.

Як повідомляв УНІАН, раніше потужний смерч пронісся над населеним пунктом Зоря Донецької області. Про постраждалих в результаті інциденту не повідомляється.

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