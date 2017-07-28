Кривий Ріг у владі стихії: містом пронісся потужний смерч і випав град розміром з перепелине яйце (фото, відео)

Місцеві жителі повідомляють, що стихія завдала значної шкоди їхнім домівкам.

На місто обрушилася потужна злива / "Перший міський"

Сьогодні, 28 липня над Кривим Рогом спостерігали смерч. За словами місцевих жителів, він піднявся над житловими будинками в районі Східний.

По місту також пройшлася потужна злива. Місцями випав град розміром з перепелине яйце. Місцеві жителі повідомляють, що стихія завдала значної шкоди їхнім домівкам, пише "Перший міський".

«Літали дахи будинків, шифер, скло, дерева. Обірвані дроти і пошкоджені газові труби. Стоять будинки без дахів і вікон», - повідомив криворожанин.

Як повідомляв УНІАН, раніше потужний смерч пронісся над населеним пунктом Зоря Донецької області. Про постраждалих в результаті інциденту не повідомляється.