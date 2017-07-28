Кривий Ріг у владі стихії: містом пронісся потужний смерч і випав град розміром з перепелине яйце (фото, відео)
Місцеві жителі повідомляють, що стихія завдала значної шкоди їхнім домівкам.
Сьогодні, 28 липня над Кривим Рогом спостерігали смерч. За словами місцевих жителів, він піднявся над житловими будинками в районі Східний.
По місту також пройшлася потужна злива. Місцями випав град розміром з перепелине яйце. Місцеві жителі повідомляють, що стихія завдала значної шкоди їхнім домівкам, пише "Перший міський".
«Літали дахи будинків, шифер, скло, дерева. Обірвані дроти і пошкоджені газові труби. Стоять будинки без дахів і вікон», - повідомив криворожанин.
Як повідомляв УНІАН, раніше потужний смерч пронісся над населеним пунктом Зоря Донецької області. Про постраждалих в результаті інциденту не повідомляється.
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