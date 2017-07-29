У Мережі з'явилося нове відео смерчу в Кривому Розі

03:04, 29 липня 2017
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У Кривому Розі в п'ятницю спостерігався смерч.

Смерчь в Кривому Розі /
Смерч в Кривому Розі / "Перший міський"

У п'ятницю, 28 липня, над Кривим Рогом спостерігали смерч. За словами місцевих жителів, він піднявся над житловими будинками в районі Східний.

Також, по місту пройшлася потужна злива. Подекуди випав град розміром з перепелине яйце.

По Херсонській області пронісся потужний смерч (відео)

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