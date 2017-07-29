В Україні через негоду знеструмлено 339 населених пунктів, одна людина загинула - ДСНС

За попередніми даними сталося повалення 38 дерев, частково пошкоджено 108 покрівель житлових будинків.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено 61 бригаду обленерго / фото: УНІАН

Внаслідок ускладнення погодних умов 28-29 липня через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 339 населених пунктів у 8 областях України, загинула одна людина. По це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, знеструмлено 96 населених пунктів у Полтавській, 63 – у Чернігівській, 56 – у Київській, 53 – у Черкаській, 29 – у Житомирській, 21 – у Сумській, 19 – у Дніпропетровській та 2 – у Кіровоградській областях.

Зазначається, що до відновлення електропостачання населених пунктів залучено 61 бригаду обленерго (68 одиниць техніки та 152 особи).

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«На території Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Черкаської, областей внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) загинула 1 особа, за попередніми даними сталося повалення 38 дерев, частково пошкоджено 108 покрівель житлових будинків, 12 господарчих будівель та 2 загальноосвітніх шкіл, впали 5 електроопор», - йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків негоди від ДСНС було залучено 57 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН раніше, внаслідок ускладення погодних умов в Україні сталося знеструмлення 147 населених пунктів у 4 областях. Так, у Тернопільській області знеструмлено 59 н. п., у Хмельницькій - 36 н. п., Закарпатській – 27 н. п., Львівській – 25 н. п.