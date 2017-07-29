Майже 30 населених пунктів на Житомирщині через негоду залишились без світла

11:52, 29 липня 2017
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Відновлювальні роботи тривають.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго / Фото УНІАН
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго / Фото УНІАН

Майже 30 населених пунктів на Житомирщині через негоду залишились без світла, повідомляє прес-служба ДСНС.

«Внаслідок ускладнення погодних умов 28-29 липня через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 339 населених пунктів у 8 областях України.Зокрема, у Житомирській області знеструмлено - 29 населених пунктів”,- сказано у повідомленні.

В Україні через негоду знеструмлено 339 населених пунктів, одна людина загинула - ДСНС

Зазначається, що до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго. Відновлювальні роботи тривають.

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