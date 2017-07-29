Ураган зніс дахи із понад 80 будинків у Кривому Розі

14:12, 29 липня 2017
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До ліквідації наслідків негоди залучили близько 30 рятувальників та 5 одиниць техніки та підрозділ Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС.

Ураган також повалив десятки дерев / фото flickr.com
Ураган також повалив десятки дерев / фото flickr.com

У Довгінцевському районі Кривого Рогу (Дніпропетровська область) внаслідок урагану та сильного дощу з градом 28 липня ввечері знесено дахи понад 80 приватних житлових будинків, пошкоджено 12 господарчих споруд, газопровід та лінії електропередачі.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області, також в цьому районі повалено 35 дерев, пошкоджено 4 автомобілі

До ліквідації наслідків негоди залучено підрозділ Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України міста Кривий Ріг, близько 30 рятувальників та 5 одиниць техніки.

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Зараз рух транспорту в Довгінцевському районі відновлено.

Рятувальники розчищають від повалених дерев та фрагментів покрівель будинків, лінії електропостачання та газового трубопроводу, а також допомагають населенню розбирати зруйновані покрівлі будівель.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок негоди на території Дніпропетровської області знеструмлено 15 населених пунктів Криничанського, 7 населених пунктів Верхньодніпровського району та частково Довгінцевського району міста Кривий Ріг.

Аварійними бригадами енергослужби проводяться роботи з відновлення електропостачання.

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