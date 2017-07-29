Ураган зніс дахи із понад 80 будинків у Кривому Розі
До ліквідації наслідків негоди залучили близько 30 рятувальників та 5 одиниць техніки та підрозділ Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС.
У Довгінцевському районі Кривого Рогу (Дніпропетровська область) внаслідок урагану та сильного дощу з градом 28 липня ввечері знесено дахи понад 80 приватних житлових будинків, пошкоджено 12 господарчих споруд, газопровід та лінії електропередачі.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області, також в цьому районі повалено 35 дерев, пошкоджено 4 автомобілі
До ліквідації наслідків негоди залучено підрозділ Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України міста Кривий Ріг, близько 30 рятувальників та 5 одиниць техніки.
У Мережі з'явилося нове відео смерчу в Кривому Розі
Зараз рух транспорту в Довгінцевському районі відновлено.
Рятувальники розчищають від повалених дерев та фрагментів покрівель будинків, лінії електропостачання та газового трубопроводу, а також допомагають населенню розбирати зруйновані покрівлі будівель.
Як повідомляв УНІАН, внаслідок негоди на території Дніпропетровської області знеструмлено 15 населених пунктів Криничанського, 7 населених пунктів Верхньодніпровського району та частково Довгінцевського району міста Кривий Ріг.
Аварійними бригадами енергослужби проводяться роботи з відновлення електропостачання.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +17°
-
Дніпро+32°... +21°
-
Донецьк+33°... +22°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+35°... +23°
-
Івано-Франківськ+23°... +16°
-
Київ+27°... +18°
-
Кіровоград+31°... +19°
-
Луганськ+37°... +22°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+24°... +16°
-
Миколаїв+34°... +20°
-
Одеса+32°... +18°
-
Полтава+30°... +19°
-
Рівне+26°... +16°
-
Сімферополь+35°... +18°
-
Суми+28°... +18°
-
Тернопіль+23°... +16°
-
Харків+31°... +20°
-
Херсон+35°... +21°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+27°... +17°
-
Чернігів+25°... +17°
-
Чернівці+24°... +16°