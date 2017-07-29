Синоптики попереджають про "люту спеку" в перші дні серпня
Схожі дані наводить американський синоптичний сайт wunderground.com. За його даними, в Києві у неділю вдень буде +25, у понеділок максимальна температура становитиме +28.
Українські і закордонні синоптики закликають насолодитися комфортною погодою в неділю, 30 липня, і попереджають про суттєве зростання температури наступного тижня.
«Там, де ще нещодавно було +35+37, завтра буде ледве +20+22 градуси. Це – Луганська, Харківська, а також Сумська області. Переважно в Україні неділя очікується просто чудова – +24+27, на півдні та заході до +28, сонечко, синє небо і білі хмарки», – стверджує синоптик Наталка Діденко.
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«Рештки циклону трохи ще покроплять дощем Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Луганщину, Полтавщину та Донеччину. І також у цих областях очікується сильний вітер», – попереджає фахівець.
Також Наталка Діденко радить готуватися до значного підвищення температурних показників від початку наступного тижня.
«1, 2, 3 серпня – спека в Україні обіцяє бути лютою», – твердить синоптик.
Схожі дані наводить американський синоптичний сайт wunderground.com. За його даними, в Києві у неділю вдень буде +25, у понеділок максимальна температура становитиме +28, а з вівторка стовпчики термометрів упевнено долатимуть позначку +30 градусів.
За інформацією Українського гідрометцентру дощі також пройдуть у Дніпропетровській і Полтавській областях, місцями можливі грози.
Крім того, у гідрометцентрі прогнозують вітер західний і північно-західний, швидкість якого сягатиме 7-12 метрів за секунду. Щоправда, в деяких регіонах, окрім західної частини, пориви вітру становитимуть 15-20 метрів за секунду.
"Температура 30 липня вдень – +22 – +27 градусів, у південних областях та на Закарпатті – +25 – +30 градусів", – зауважили синоптики.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +17°
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Дніпро+32°... +21°
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Донецьк+33°... +22°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+23°... +16°
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Київ+27°... +18°
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Кіровоград+31°... +19°
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Луганськ+37°... +22°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+23°... +16°
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Харків+31°... +20°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+27°... +17°
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Чернігів+25°... +17°
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Чернівці+24°... +16°