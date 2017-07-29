Синоптики оголосили штормове попередження в Україні

30 липня в Україні, крім західної частини, пориви вітру 15-20 м/с, на Лівобережжі місцями грози.

На Київщині та у столиці до кінця доби 29 та протягом доби 30 липня пориви вітру 15-20 м/с / фото Укргідрометцентр

У найближчі години з утриманням до кінця доби 29 та протягом доби 30 липня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це УНІАН повідомили з посиланням на Український гідрометцентр.

«До кінця доби 29 липня та упродовж 30 липня по Київській області пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.

Читайте також Погода на вихідні: у більшості регіонів України спаде спека і пройдуть дощі (карта)

Як повідомляв УНІАН, пориви вітру 15-20 м/с прогнозують синоптики до кінця сьогоднішньої доби на Лівобережжі – там грози, подекуди сильні дощі, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с.

30 липня в Україні, крім західної частини, пориви вітру 15-20 м/с, на Лівобережжі місцями грози.