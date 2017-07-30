Потужний тайфун обрушився на Тайвань, постраждали понад 80 осіб (фоторепортаж)

09:11, 30 липня 2017
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Швидкість вітру тайфуну складає 119 кілометрів на годину.

В результаті сильного тайфуну на острові Тайвань постраждали 83 людини - 80 рятувальників і троє цивільних осіб. Про це повідомляє місцева влада, пише Reutеrs.

За словами уряду, сорок людей опинилися в пастці в південних частинах острова, в основному через повені.

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Були закриті державні установи й знеструмлені сотні тисяч будинків. Швидкість вітру тайфуну становить 119 км / ч.

Як повідомляв УНІАН, раніше у В'єтнамі вісім осіб загинули в результаті тайфуну "Талас".

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