В Україні через негоду залишаються знеструмленими 60 населених пунктів

10:45, 30 липня 2017
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Фахівцям вдалося відновити електропостачання у 279 населених пунктів із 339.

Комунальними службами і підрозділами ДСНС були прибрані повалені дерева з проїжджих частин / ДСНС
Комунальними службами і підрозділами ДСНС були прибрані повалені дерева з проїжджих частин / ДСНС

Через негоду в Україні 60 населених пунктів у семи областях залишаються знеструмленими. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фахівцям вдалося відновити електропостачання у 279 населених пунктів з 339.

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"Станом на 7:00 30 липня залишаються знеструмленими 60 населених пунктів, а саме: Київська - 13 н. п., Житомирська - 12 н. п., Донецька - 10 н. п., Луганська - 10 н. п., Черкаська - 7 н. п., Полтавська - 4 н.п. та Харківська - 4 н.п.", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28-29 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 339 населених пунктів у 8 областях.

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