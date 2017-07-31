Сьогодні до України повернеться спека, на півдні температура до +34° (карта)

08:05, 31 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 31 липня, в Україні без опадів, на півдні до +34°.

В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН
В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +30°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +34°.

На заході України у понеділок хмарно з проясненнями. Вдень до +32°.

У північних областях без опадів. Температура до +28°. У центрі сонячно, температура вдень до +30°.

Прогноз на 31 липня / УНІАН
Прогноз на 31 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 31 липня - день Омеляна. Спекотний день - грудень буде холодним.

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