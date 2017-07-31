У Києві сьогодні буде спекотно і без опадів

08:30, 31 липня 2017
1148
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 липня у столиці без опадів, вдень до +28°.

Сьогодні В Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +25°. Вітер західний та північно-західний, до 3,5 м/с.

В Україні зберігається пожежна небезпека - ДСНС

Сонце в столиці зійшло у 05:23, а зайде о 20:44.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 31 липня, в Україні без опадів, на півдні до +34°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження
Через негоду в Україні знеструмлено 144 населених пункти (відео) Через негоду в Україні знеструмлено 144 населених пункти (відео)
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°
На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото) На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото)
"Димова завіса": у Британії сталася велика пожежа, евакуювали десятки будинків (фоторепортаж) "Димова завіса": у Британії сталася велика пожежа, евакуювали десятки будинків (фоторепортаж)
На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет
Частину Канади засипало снігом (фото, відео) Частину Канади засипало снігом (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
76 %
750 мм
4.3 м/с
62 %
Стрічка новин