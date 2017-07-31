У Києві сьогодні буде спекотно і без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 липня у столиці без опадів, вдень до +28°.

Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +25°. Вітер західний та північно-західний, до 3,5 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:23, а зайде о 20:44.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 31 липня, в Україні без опадів, на півдні до +34°.

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