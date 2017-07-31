В Індії більше 200 людей загинули в результаті повеней

Більше 200 людей стали жертвами повеней на сході та заході Індії.

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Більшість загиблих потонула, декількох людей вбили зсуви розмитого дощами ґрунту, повідомляє ТСН.

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Наразі кількість жертв стихії не остаточна - багатьох людей ще вважають зниклими безвісти. Із затоплених регіонів евакуювали більше 50 тисяч мешканців.

Раніше повідомлялося, що в індійському штаті Гуджарат від повеней загинули 127 людей. Дощі, які йшли протягом трьох днів в одному з північних повітів штату, спричинили повені, які завдали шкоди сотням тисяч людей. Одне з селищ майже повністю пішло під воду.